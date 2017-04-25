В Боливии вратарь забил гол в пустые ворота со своей половины поля

В матче 12-го тура чемпионата Боливии между клубами «Боливар» и «Сан-Хосе» голкипер хозяев забил гол в пустые ворота со своей половины поля.

¡GO-LA-ZO!



Qué golazo del arquero Matías Dituro, jugador del @Bolivar_Oficial v.s. San José. pic.twitter.com/nOHHXq6SI2 — Goles Mexicanos (@GolesMexicanos) 25 апреля 2017 г.

К 94-й минуте гости уступали со счётом 1:2 и заработали право исполнить штрафной удар. Голкипер «Сан-Хосе» Карлос Эммануэль Франко побежал в штрафную площадь соперника, но мяч после подачи прилетел прямо в руки вратарю «Боливара» Матиасу Дитуро , который быстро пробил по пустым воротам «Сан-Хосе» и забил удивительный гол.

Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».