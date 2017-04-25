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В Боливии вратарь забил гол в пустые ворота со своей половины поля

Вратарь забил гол через все поле
Фото:
В матче 12-го тура чемпионата Боливии между клубами «Боливар» и «Сан-Хосе» голкипер хозяев забил гол в пустые ворота со своей половины поля.
К 94-й минуте гости уступали со счётом 1:2 и заработали право исполнить штрафной удар. Голкипер «Сан-Хосе» Карлос Эммануэль Франко побежал в штрафную площадь соперника, но мяч после подачи прилетел прямо в руки вратарю «Боливара» Матиасу Дитуро, который быстро пробил по пустым воротам «Сан-Хосе» и забил удивительный гол.
Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».
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Боливия Спорт
Матиас Дитуро
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