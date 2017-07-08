Игрок «Аякса» рухнул на газон в бессознательном состоянии во время матча



Something's going on with Abdelhak Nouri. Has been receiving treatment for 10 minutes now. Take care Appie! pic.twitter.com/UUWSNqNMmG— AjaxDaily (@ajaxdailydotcom) 8 июля 2017 г.

Полузащитник амстердамского «Аякса» Абделхак Нури рухнул на газон во время товарищеского матча с немецким «Вердером» (Бремен). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футболисту стало плохо на 72-й минуте встречи. 20-летний голландец марокканского происхождения лег возле бровки на левом фланге, после чего потерял сознание. Выбежавшая на поле бригада медицинской помощи использовала дефибриллятор. После этого на поле приземлился вертолет, на котором Нури доставили в больницу.

Отмечается, что у спортсмена могла быть сердечная аритмия. В настоящее время его состояние стабилизировалось, он находится под присмотром врачей.

В прошлом сезоне Нури провел 41 матч за «Аякс» во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 14 голевых передач.