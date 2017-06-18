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Российские саблисты завоевали золото в командном первенстве на ЧЕ-2017 по фехтованию в Тбилиси
Золотые медали в заключительном виде программы чемпионата Европы по фехтованию в Тбилиси (Грузия) завоевала мужская сборная России по сабле, в составе которой выступали Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Владислав Поздняков и Алексей Якименко.
Стартовала сборная России встречей с командой Украины. После первого круга перевес россиян был трехкратным – 15:5, после второго двукратным – 30:15, а в итоге наша сборная убедительно победила – 45:29. Полуфинальная дуэль с венграми также обошлась без излишней нервотрепки. Уже после первого круга российские саблисты добились серьезного перевеса – 15:6 и успешно сохраняли его до самого конца. На последний бой с Ароном Силади Камиль Ибрагимов вышел, имея гандикап в десять ударов – 40:30, и, хотя и позволил двукратному олимпийскому чемпиону сократить разрыв, но в целом уверенно довел встречу до победы – 45:39.
Первый круг финальной встречи Россия – Италия остался за итальянцами – 15:10. Но во втором круге россияне сократили разрыв в счете до минимума – 29:30. В седьмом бою Даниленко обыграл Луиджи Самеле – 6:4 и вывел нашу команду вперед – 35:34. Якименко увеличил разрыв еще на один удар – 40:38, а Ибрагимов, выиграв у Куратоли – 5:3, установил окончательный счет, "золотой" для сборной России – 45:41!
Чемпионат Европы по фехтованию. Тбилиси (Грузия). Сабля. Мужчины. Командное первенство
Четвертьфинал. Италия – Грузия – 45:37. Германия – Румыния – 45:39. Венгрия – Франция – 45:41. Россия (Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов, Владислав Поздняков, Алексей Якименко) – Украина – 45:29.
Полуфинал. Италия – Германия – 45:39. Россия – Венгрия – 45:39.
За 3-е место. Венгрия – Германия – 45:28.
Финал. Россия – Италия – 45:41.
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