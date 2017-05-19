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Определено время начала матча Россия — Канада на чемпионате мира по хоккею
Фото: Reuters
Полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе между сборными России и Канады начнётся в субботу, 20 мая, в 16:15 по московскому времени.
Об этом сообщает официальная страница Федерации хоккея России (ФХР) в социальной сети Twitter.
Второй полуфинал турнира, в котором между собой встретятся команды Швеции и Финляндии, начнётся в 20:15. Оба поединка будут сыграны на арене в Кёльне.
Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Чехию в четвертьфинале ЧМ по хоккею со счётом 3:0.
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