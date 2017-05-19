Определено время начала матча Россия — Канада на чемпионате мира по хоккею

Полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе между сборными России и Канады начнётся в субботу, 20 мая, в 16:15 по московскому времени.

Об этом сообщает официальная страница Федерации хоккея России (ФХР) в социальной сети Twitter.

Второй полуфинал турнира, в котором между собой встретятся команды Швеции и Финляндии, начнётся в 20:15. Оба поединка будут сыграны на арене в Кёльне.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Чехию в четвертьфинале ЧМ по хоккею со счётом 3:0.