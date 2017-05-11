Определились оба финалиста футбольной Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Атлетико». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 10 мая, на домашней арене мадридского «Атлетико» «Висенте Кальдерон», и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В начале первого тайма два мяча забили игроки Атлетико, отличились Сауль Нигьес (на 12-й минуте) и Антуан Гризманн (16, с пенальти). На 42-й минуте Иско отыграл один мяч и установил окончательный счет.

По сумме двух матчей «Реал» победил «Атлетико» со счетом 4:2. Таким образом, подопечные Зиннедина Зидана второй сезон подряд вышли в финал Лиги чемпионов. Во вторник, 9 мая, «Ювентус» обыграл «Монако» и также вышел в финал.

Реал является действующим обладателем трофея. В финале сезона-2015/16 подопечные Зидана обыграли Атлетико в серии послематчевых пенальти. В текущем сезоне решающий матч пройдет в Кардиффе (Уэльс) 3 июня.