ФИФА начала расследование самого дорогого трансфера в истории футбола

ФИФА проводит расследование по поводу самого дорогого трансфера в истории футбола Поля Погба из туринского «Ювентуса» в английский « Манчестер Юнайтед ». Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источник в организации.

Французский полузащитник Погба был переведен в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года за 105,2 миллиона евро. Пока не ясно, какой пункт трансфера расследует ФИФА.

Рекорд Погбы может в скором времени быть перекрыт другими покупками. Так, тот же «Манчестер Юнайтед» решил выкупить права на бразильского нападающего Неймара у «Барселоны» за 200 миллионов евро. Также МЮ готов в два раза увеличить оклад бразильца — довести сумму до 25 миллионов евро в год без учета бонусов и премиальных.

Спортивные аналитики из Международного центра спортивных исследований «оценивают» Неймара в 246,8 миллиона евро. Вторым по стоимости они называют форварда «Барселоны» Лионеля Месси — 170,5 миллиона. Погба замыкает тройку самых дорогостоящих игроков с 155,3 миллионами евро.

Другой английский клуб, «Манчестер Сити», выразил заинтересованность голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой, и предлагает итальянской команде от 120 до 150 миллионов евро.