ФИФА допустила «Крестовский» до проведения матчей Кубка конфедераций

Представители Международной федерации футбола (ФИФА), «Зенита» , Оргкомитета «Россия-2018» и администрации Санкт-Петербурга после проведения совещания пришли к выводу, что стадион «Крестовский» готов к проведению матчей Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщает в четверг, 11 мая, «Советский спорт».

Как рассказали в пресс-службе Оргкомитета «Россия-2018», было принято решение, что встреча 29 тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет на старой арене сине-бело-голубых — стадионе «Петровский».

«Такая мера позволит организаторам полностью подготовить поле "Стадиона Санкт-Петербург" к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки», — говорится в сообщении.

В ФИФА отметили, что по результатам наблюдений функциональная готовность арены соответствует стандартам технической оснащенности и логистики.

Информация о переносе встречи «Зенит» — «Краснодар» появилась 10 мая. Руководство и футболисты петербургского клуба выразили недовольство качеством газона. Матч пройдет 17 мая.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. Завершатся соревнования 2 июля.