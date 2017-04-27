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Хоккеисты сборной России уступили шведам на чешском этапе Евротура
Хоккеисты сборной России уступили в овертайме команде Швеции в вынесенном матче чешского этапа Евротура.
Встреча, прошедшая в четверг в Стокгольме, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 1:0) в пользу шведской команды. У победителей шайбы забросили Элиас Линдхольм (27-я минута), Джон Клингберг (44), Виктор Раск (51), автором победного гола стал Габриэль Ландескуг (65). В составе сборной России дубль оформил Сергей Мозякин (8, 31), также отличился Виктор Антипин (18).
Российские хоккеисты, которые досрочно стали победителями Евротура, имеют 8 побед в 10 проведенных матчах в сумме всех этапов и набрали 25 очков, у шведов — 11 очков в 10 встречах.
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