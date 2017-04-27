Хоккеисты сборной России уступили шведам на чешском этапе Евротура

Хоккеисты сборной России уступили в овертайме команде Швеции в вынесенном матче чешского этапа Евротура.

Российские хоккеисты, которые досрочно стали победителями Евротура, имеют 8 побед в 10 проведенных матчах в сумме всех этапов и набрали 25 очков, у шведов — 11 очков в 10 встречах.