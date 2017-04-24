Александр Радулов и Никита Зайцев не сыграют за сборную России на ЧМ-2017

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и нападающий «Монреаль Канадиенс» Александр Радулов не смогут принять участие в чемпионате мира в Германии и Франции. Об этом сообщил глава скаутской службы ФХР Алексей Жамнов.

«Никита Зайцев в матче регулярного чемпионата НХЛ получил травму — сотрясение мозга. Никита сыграл в плей-офф, но его нынешнее состояние здоровья не позволяет выступить за сборную на мировом первенстве. «Торонто» не отпустил защитника в расположение нашей команды. Нападающий Александр Радулов отказался от участия в чемпионате мира в связи с отсутствием действующего контракта с клубом», — цитирует Жамнова пресс-служба ФХР.