Россиянка Майорова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд вынес решение о дисквалификации российской спортсменки Альбины Майоровой

Бегунья на марафонских дистанциях признана виновной в нарушении п. 32.2 (а) "Наличие запрещенной субстанции в пробе спортсмена" Антидопинговых правил, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В пробе Майоровой был обнаружен тестостерон. Ей вынесена дисквалификация на четыре года с 28 июня 2016 года - именно тогда началось временное отстранение.