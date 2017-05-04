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"Ювентус" обыграл "Монако" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов
Фото: AP Photo/Claude Paris
Итальянский "Ювентус" на выезде обыграл "Монако" со счетом 2:0 в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Оба мяча забил Гонсало Игуаин (29-я и 59-я минуты).
Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел 100-й матч в Лиге чемпионов. Он не пропустил в шестой игре турнира подряд.
Ответная встреча пройдет в Турине 9 мая. Накануне в первой полуфинальной паре "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 3:0.
Финал пройдет в Кардиффе 3 июня.
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