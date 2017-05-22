На новом стадионе в Петербурге начали снимать газон

В Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит-арена» начали снимать газон. Фотографии работ опубликованы в социальных сетях. Об этом сообщает газета «Советский спорт»

Ранее вице-губернатор города Игорь Албин заявлял, что для арены зарезервированы два натуральных рулонных газона. Чиновник подчеркивал, что окончательное решение о снятии или сохранении старого покрытия будет принято 31 мая. 22 мая Албин отказался давать комментарии.

Строительство футбольного стадиона на Крестовском острове завершилось в декабре 2016 года. Стоимость объекта с изначальных 6,7 миллиардов рублей возросла почти до 50 миллиардов рублей. После сдачи арены в эксплуатацию выяснилось, что у стадиона не работает крыша, не выдвигается поле, а газон находится в неудовлетворительном состоянии.

Предполагается, что стадион «Зенит-Арена» примет матчи Кубка конфедерации летом 2017 и встречи чемпионата мира в 2018 году. Первый матч Кубка конфедерации пройдет на Крестовском 17 июня, где сыграют сборные России и Новой Зеландии.