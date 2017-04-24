Комментатор Уткин создаст футбольный клуб

Спортивный комментатор Василий Уткин принял решение создать собственный футбольный клуб. Его обращение опубликовано на YouTube-канале «Кря Продакшн».

«Хочу вам сказать, что я принял важное решение. Хотя это даже не решение, это форма жизни. Сначала, когда ты молод и юн - ты в футбол играешь, потом некоторым из нас, очень немногим, везет, и ты его комментируешь. <…> Дальше у тебя остается один способ: мы, взрослые мужчины, что делаем в таком возрасте? Люди вроде меня, вроде Евгения Гинера , вроде Леонида Федуна . Мы заводим футбольную команду», - заявил Уткин, добавив, что ему «всегда этого хотелось».

По его словам, он создаст клуб, даже несмотря на отсутствие «лишних» денег. Уткин выразил надежду, что «заработает специально на эту команду». «Я расскажу о том, как содержать футбольную команду, на ваших глазах. И смогу показать, что каждый из вас, мобилизовав какой-то свой ресурс, может иметь футбольную команду», - отметил Уткин.