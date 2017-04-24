В Госдуме предложили запретить делать ставки на детские соревнования

В Госдуму России внесён законопроект, запрещающий делать ставки на организацию и проведение азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах на официальные детско-юношеские спортивные соревнования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата ЛДПР Ярослава Нилова.

Кроме того, предлагается запретить центрам учёта переводов интерактивных ставок букмекерских контор принимать от физлица деньги, в том числе электронные, проводить их учёт и перевод организатору азартных игр в букмекерской конторе на официальные детско-юношеские спортивные соревнования.

Россия ещё не ратифицировала Конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, однако реализовала ряд её положений, которые направлены на противодействие манипулированию спортивными соревнованиями.

Ранее депутат Госдумы предложил перевести паспорта в электронный вид.