Украинские ультраc подожгли болельщика на глазах инспектора УЕФА

Украинские фанаты футбольных клубов «Шахтер» и «Динамо» устроили беспорядки и расистскую акцию во время матча, на котором присутствовал инспектор УЕФА , приехавший на Украину, чтобы оценить ее готовность к финальному матчу Лиги чемпионов-2018. Об этом сообщает издание «Вести».

Ранее игроки «Динамо» призвали своих болельщиков присоединиться к акции «#белаяшиза», в рамках которой на матч фанатов приглашали в белом. Так они намекали на цвет кожи спортсменов клуба. В итоге некоторые пришли в головных уборах, которые похожи на колпаки расистской организации Ку-Клукс-Клан. Также на своей одежде фанаты нарисовали свастику.

Среди болельщиков донецкого клуба был фанат в белой футболке с изображением Адольфа Гитлера. Кроме того, фанаты во время матча зажигали петарды и бросали фаеры в зрителей.