Гол Месси в добавленное время принес «Барселоне» победу над «Реалом»

«Барселона» вырвала победу над «Реалом» в матче 33-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

На исходе получаса игры Марсело сделал повторный заброс в штрафную, Серхио Рамос в касание пробил и попал в штангу, мяч отскочил к Карлосу Касемиро, который переправил его в пустые ворота. На 33-й минуте Лионель Месси получил мяч от Ивана Ракитича, легко ушёл от Даниэля Карвахаля и переиграл вратаря.

На 73-й минуте Ракитич получил мяч перед штрафной, убрал мяч под левую ногу и с 22 метров мощно пробил в дальний угол. Четыре минуты спустя Рамос получил прямую красную карточку за грубый подкат против Месси.

На 85-й минуте прострел Марсело слегка задел ногу Ракитича, мяч полетел к Хамесу Родригесу, который ушёл от опеки Хорди Альбы и направил мяч в ворота. В компенсированное время забил Месси.