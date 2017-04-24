Экс-футболист сборной Чехии найден мертвым

Защитник турецкого «Газьянтепспора», бывший игрок сборной Чехии 31-летний Франтишек Райторал найден мертвым в своем доме. Об этом сообщает BBC

Собеседник издания рассказал, что полицейские пришли домой к Райторалу по заявлению членов его команды. Они беспокоились, почему защитник не пришел на тренировку.

Правоохранители обнаружили футболиста повешенным.

«К сожалению, должен подтвердить, что сообщения о его самоубийстве правдивы... Не знаю, почему он так поступил. Он был в хорошем настроении, у него не было проблем», — сообщил президент «Газиантепспора» Ибрахим Халил.

В составе сборной Чехии Райторал начиная с 2012 года выступил в 14 матчах. Ранее он также выступал за Баник и Ганновер.