ОМОН избивал болельщиков «Спартака» перед матчем в Ростове

Перед матчем 24-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» (3:0) при входе на стадион «Олимп-2» ОМОН избивал болельщиков красно-белых, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров

Из-за проблем с очередями у турникетов стадиона группе недовольных болельщиков, опаздывающих на матч, удалось пролезть на трибуну через решётку. В ответ на это ОМОН оцепил группу спокойно стоящих в очереди людей и начал бить их дубинками. Сопротивляющихся и вступающих в драку с ОМОНом не было.