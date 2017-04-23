Российский форвард "Монреаль Канадиенс" Александр Радулов прокомментировал вылет своей команды из плей-офф Национальной хоккейной лиги. "Канадиенс" уступили со счетом 4-2 в серии с "Нью-Йорк Рэйнджерс".

"Да какие эмоции? Бились, старались, чтобы была и седьмая игра. Не получилось, сами виноваты. Теперь будет много времени всё это переварить и готовиться к следующему сезону. Моментами мы играли очень прилично, даже в этой встрече в первом периоде. Не они нас обыграли, а мы сами уступили "Рейнджерс". Хорошо ли себя зарекомендовал в НХЛ в этом сезоне? Об этом лучше не меня спрашивать.

Поеду ли в сборную, если вызовут? Не знаю. Нет, наверное", - приводит слова Радулова Sportbox.