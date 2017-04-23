Жирков: На «Зенит-Арене» меня чуть не вырвало

Защитник "Зенита" Юрий Жирков рассказал о том, что во время игры на новом стадионе чувствовал себя не очень хорошо. Своими впечатлениями он поделился после первого официального матча на стадионе «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена»), во время которого хозяева поля выиграли у "Урала" со счетом 2:0, сообщает "Спорт-Экспресс"

Жирков отметил, что ему не хватало воздуха.

"Лично мне было очень тяжело дышать, чуть не вырвало. Может, это связано с тем, что стадион закрытый и не хватало воздуха. Думаю, в следующем матче будет полегче. Может, дело в выдвижном поле, в дренаже", - сказал он. Вместе с тем, он отметил, что новый стадион очень красивый и большой, хотя поле "не в лучшем состоянии". "Будем надеяться, что к следующей игре газон будет лучше", -- заявил защитник "Зенита".

Стадион на Крестовском острове для футбольного клуба «Зенит» начали строить в 2007 году. Ему предстоит принять матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. 29 декабря 2016 года Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Однако незадолго до этого, в ноябре 2016 года, стало известно, что комиссия ФИФА осталась недовольна выкатным полем стадиона. После этого были проведены работы по адаптации стадиона под требования ФИФА.