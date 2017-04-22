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«Спартак» лишился возможности досрочно оформить чемпионство в дерби с ЦСКА
«Спартак», проиграв в гостевой встрече 24-го тура РФПЛ «Ростову» (0:3), лишился теоретической возможности оформить победу в чемпионате в гостевом матче 26-го тура с ЦСКА, который состоится 30 апреля.
Красно-белые уже точно не смогут оформить чемпионство в матче с ЦСКА, однако сохранили шансы оформить победу за пять туров до конца РФПЛ. «Спартак» теоретически может досрочно стать чемпионов уже 1 мая, когда будут сыграны оставшиеся матчи 26-го тура, включая «Зенит» – «Томь». Москвичи могут оформить чемпионство, если обыграют «Урал» (25-й тур) и ЦСКА, «армейцы» при этом потеряют очки в матче с «Локомотивом» (25-й тур), а «Зенит» не привезёт больше двух очков с выездных игр с «Оренбургом» (25-й тур) и «Томью».
Более реалистичным вариантом с оформлением досрочной победы «Спартака» в РФПЛ выглядит домашняя встреча с «Томью» 6 мая в рамках 27-го тура. Это произойдёт, если подопечные Массимо Карреры одержат победы в матчах 25-го, 26-го и 27-го турах, а «Зенит» при этом хотя бы раз потеряет очки в играх с «Оренбургом», «Томью» или «Тереком».
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