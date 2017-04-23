«Урал» подал жалобу на судейство в матче с «Зенитом»

"Мы подали протест на судейство в матче "Зенит" — "Урал". Это непросто сделать.

Там сейчас столько пунктов, почему подавать нельзя, но мы уже отправили свой протест. Посмотрим, что из этого выйдет.

Написали об эпизоде с удалением Эрика Бикфалви , который точно играл в мяч, там не было нарушения", — цитирует Тарханова "Чемпионат.com".