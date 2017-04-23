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"Урал" подал жалобу на судейство в матче с "Зенитом"
"Мы подали протест на судейство в матче "Зенит" — "Урал". Это непросто сделать.
Там сейчас столько пунктов, почему подавать нельзя, но мы уже отправили свой протест. Посмотрим, что из этого выйдет.
Написали об эпизоде с удалением Эрика Бикфалви, который точно играл в мяч, там не было нарушения", — цитирует Тарханова "Чемпионат.com".
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев, а арбитр встречи Алексей Еськов удалил с поля трех игроков гостей.
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