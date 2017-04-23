Жирков: На «Зенит-Арене» не хватало воздуха, меня чуть не вырвало

Защитник футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков , рассказывая о впечатлениях по итогам первой игры на новом стадионе команды, сообщил, что на поле было очень тяжело дышать. «Стадион очень красивый, большой, хотя поле сейчас не в лучшем состоянии. Будем надеяться, что к следующей игре газон будет лучше. Лично мне было очень тяжело дышать, чуть не вырвало. Может, это связано с тем, что стадион закрытый и не хватало воздуха», - рассказал Жирков «Спорт-Экспрессу».

«Что касается судейства, то есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать - может, на эмоциях - я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА», - сказал Мутко, передает ТАСС.

Матч, который стал первым официальным на стадионе «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена»), завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.

13 апреля РФС разрешил проведение матчей на «Зенит-Арене». Разрешение на ввод «Зенит-Арены» было подписано 29 декабря 2016 года. При этом в феврале в кабмине предложили провести публичный аудит «Зенит-Арены».