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Жирков: На «Зенит-Арене» не хватало воздуха, меня чуть не вырвало
Защитник футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков, рассказывая о впечатлениях по итогам первой игры на новом стадионе команды, сообщил, что на поле было очень тяжело дышать. «Стадион очень красивый, большой, хотя поле сейчас не в лучшем состоянии. Будем надеяться, что к следующей игре газон будет лучше. Лично мне было очень тяжело дышать, чуть не вырвало. Может, это связано с тем, что стадион закрытый и не хватало воздуха», - рассказал Жирков «Спорт-Экспрессу».
Вместе с тем, вице-премьер, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что работа судьи Алексея Еськова в матче между «Зенитом» и «Уралом» не соответствует уровню арбитра Международной федерации футбола (ФИФА).
«Что касается судейства, то есть специальные органы, которые должны анализировать и ставить оценки. Могу сказать - может, на эмоциях - я не увидел на поле судью, который носит эмблему ФИФА», - сказал Мутко, передает ТАСС.
Матч, который стал первым официальным на стадионе «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена»), завершился победой хозяев поля со счетом 2:0.
В то же время, команда «Урал» по ходу матча лишилась сразу трех игроков. Так, на 60-й минуте главный арбитр матча Алексей Еськов предъявил вторую желтую карточку полузащитнику Эрику Бикфалви. Нападающий «Урала» Роман Павлюченко резко отреагировал на решение судьи, за что сразу получил красную карточку. На 86-й минуте Еськов предъявил вторую желтую карточку полузащитнику Роману Емельянову после его стычки с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который также был наказан предупреждением.
13 апреля РФС разрешил проведение матчей на «Зенит-Арене». Разрешение на ввод «Зенит-Арены» было подписано 29 декабря 2016 года. При этом в феврале в кабмине предложили провести публичный аудит «Зенит-Арены».
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