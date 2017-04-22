Главные события у вас в почте
«Зенит» на новом стадионе обыграл «Урал», заканчивавший матч ввосьмером
В матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу со счётом 2:0 над «Уралом». Это был первый матч петербургской команды на новом стадионе.
На 62-й минуте матча «Урал» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку за фол получил Эрик Бикфалви. Футболисты гостей бурно выражали несогласие с этим решением арбитра и в результате почти сразу же прямую красную карточку получил Роман Павлюченко.
После этого «Зенит» полностью завладел преимуществом, но открыть счёт сумел только на 86-й минуте — автором первого гола на стадионе «Санкт-Петербург» стал Бранислав Иванович. Гости же заканчивали встречу ввосьмером — Роман Емельянов начал толкаться с Артёмом Дзюбой и получил второе предупреждение.
Уже в компенсированное время окончательный результат установил Йоан Молло, забивший свой первый гол за «Зенит».
Оставить комментарий