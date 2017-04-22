Победитель велогонки Джиро д’Италия погиб в результате столкновения с грузовиком

Итальянский велогонщик, выступавший за казахстанскую команду «Астана» Микеле Скарпони скончался в Италии в результате ДТП.

Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello S ort.

Итальянский велосипедист был сбит грузовиком во время тренировки в итальянском городе Филоттрано. Спортсмен скончался на месте от полученных в аварии травм.

Микеле Скарпони является победителем супервеломногодневки Джиро д'Италия 2011 года.

Ранее сообщалось, что в возрасте 44 лет скончался экс-футболист сборной Англии.