Главное сейчас
-
Климкин прокомментировал решение суда ООН по иску Украины к России
-
Киркорова обвиняли в смерти человека после концерта в казино Трампа
-
Украина прекращает поставки электроэнергии в ЛНР
-
СМИ узнали, почему Киев не сможет арестовать транзитный газ «Газпрома»
-
«За чертой бедности»: Украина стремилась в Европу, а попала в Африку
Главные события у вас в почте
Победитель велогонки Джиро д’Италия погиб в результате столкновения с грузовиком
Итальянский велогонщик, выступавший за казахстанскую команду «Астана» Микеле Скарпони скончался в Италии в результате ДТП.
Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello S ort.
Итальянский велосипедист был сбит грузовиком во время тренировки в итальянском городе Филоттрано. Спортсмен скончался на месте от полученных в аварии травм.
Микеле Скарпони является победителем супервеломногодневки Джиро д'Италия 2011 года.
Ранее сообщалось, что в возрасте 44 лет скончался экс-футболист сборной Англии.
Оставить комментарий