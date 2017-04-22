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Победитель велогонки Джиро д’Италия погиб в результате столкновения с грузовиком

Итальянский велогонщик, выступавший за казахстанскую команду «Астана» Микеле Скарпони скончался в Италии в результате ДТП.
Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello S ort.
Итальянский велосипедист был сбит грузовиком во время тренировки в итальянском городе Филоттрано. Спортсмен скончался на месте от полученных в аварии травм.
Микеле Скарпони является победителем супервеломногодневки Джиро д'Италия 2011 года.
Ранее сообщалось, что в возрасте 44 лет скончался экс-футболист сборной Англии.
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