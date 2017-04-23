Слова о ребенке Серены Уильямс вызвали скандал

Международная федерация тенниса начала расследование в отношении знаменитого румынского теннисиста Илие Настасе, экс-первой ракетки мира и чемпиона Большого шлема. Спортсмен, который является наставником женской сборной Румынии, заявил, что у чернокожей теннисистки Серены Уильямс от белого мужчины родится ребенок цвета «шоколада с молоком», сообщает BBC

Инцидент произошел на Кубке федерации в минувшую пятницу в Констанце. Когда журналист беседовал с румынской теннисисткой о беременности Серены Уильямс, присутствовавший при этом 70-летний Настасе повернулся к одному из членов команды и сказал по-румынски: «Интересно, какого цвета он будет. Шоколад с молоком?»

Представитель Международной федерации тенниса рассказал, что организации известно о ситуации и такое поведение недопустимо. Однако выводы будут сделаны после специального расследования.

«МФТ не допускает дискриминации и оскорбительных выражений. Мы знаем о предполагаемом замечании, сделанном Илие Настасе. Федерация начала расследование, мы хотим установить все факты», — говорится в заявлении.

Румынские журналисты объявили, что Настасе просто пошутил, однако их западные коллеги с этим не согласны и считают слова теннисиста оскорбительными.

19 апреля Серена Уильямс объявила, что беременна. Ее жених — американский интернет-бизнесмен Алексис Оганян

Отмечается, что ранее Настасе заподозрил Уильямс в употреблении допинга. Илие Настасе получил титул первой ракетки мира 23 августа 1973 года.