Слова о ребенке Серены Уильямс цвета молочного шоколада вызвали скандал

Международная федерация тенниса (ITF) начала расследование после слов румынского теннисиста, бывшей первой ракетки мира Илие Настасе о том, что у американки Серены Уильямс родится ребенок цвета молочного шоколада. Об этом сообщает BBC S ort.

«ITF считает недопустимыми высказывания, которые имеют дискриминационный или оскорбительный характер. Мы в курсе того, что сказал Илие Настасе, и немедленно начали расследование», — заявили в организации.

19 апреля Серена Уильямс объявила о своей беременности. Ее жених — один из основателей Reddit, американский интернет-предприниматель Алексис Оганян

31 марта Настасе заподозрил 35-летнюю американскую теннисистку в употреблении допинга.

Илие Настасе стал первым, кто завоевал титул первой ракетки мира (23 августа 1973 года) и сохранял его в течение 40 недель.