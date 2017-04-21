UEFA обвинили в подтасовке жеребьевки полуфиналов ЛЧ

Издание полагает, что Раш сделал это специально, чтобы избежать возможной встречи «Реала» и «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. Утверждается, что для того, чтобы футболист точно знал, какие шары вытягивать, на них могли «воздействовать термическим методом». Мадридские футбольные клубы «Реал» и «Атлетико» за последние три года дважды встречались в финале Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах. Оба раза победу одержал «Реал».