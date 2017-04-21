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UEFA обвинили в подтасовке жеребьевки полуфиналов ЛЧ
Фото: ТК "Звезда"
Испанское издание AS утверждает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) мог подтасовать результаты жеребьёвки полуфинальных матчей Лиги чемпионов. По предположению портала, во время жеребьевки экс-футболист «Ливерпуля» Иан Раш, вытащив шар с названием клуба «Реал», не стал перемешивать оставшиеся шары, а прощупал содержание корзины и достал шар с «Атлетико».
Издание полагает, что Раш сделал это специально, чтобы избежать возможной встречи «Реала» и «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. Утверждается, что для того, чтобы футболист точно знал, какие шары вытягивать, на них могли «воздействовать термическим методом». Мадридские футбольные клубы «Реал» и «Атлетико» за последние три года дважды встречались в финале Лиги чемпионов в 2014 и 2016 годах. Оба раза победу одержал «Реал».
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