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"Я зарабатываю меньше": Тарасова о ценах в школе Плющенко
Татьяна Тарасова, заслуженный тренер по фигурному катанию заявила, что пока не готова считать фигуриста Евгения Плющенко тренером, и раскритиковала стоимость занятий в его школе. Об этом сообщает Life.
«Не знаю у нас в стране расценок. Но мне кажется, что 150 тысяч - это большие деньги. Я зарабатываю меньше. У меня ставка. Я не хочу говорить, много это или мало. Наверное, они понимают, кто у них будет тренироваться», - отметила Тарасова.
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