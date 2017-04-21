«Я зарабатываю меньше»: Тарасова о ценах в школе Плющенко

«Не знаю у нас в стране расценок. Но мне кажется, что 150 тысяч - это большие деньги. Я зарабатываю меньше. У меня ставка. Я не хочу говорить, много это или мало. Наверное, они понимают, кто у них будет тренироваться», - отметила Тарасова.

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