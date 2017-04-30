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Путин прибыл на гонку «Формулы-1» в Сочи

Путин приехал на российскую гонку «Формулы-1»
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Президент России Владимир Путин посетил соревнования «Формулы-1», проходящие в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.
«Главу Российского государства встретил новый руководитель «Формулы-1» Чейз Кери и почётный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун, который более 40 лет руководил «королевскими гонками», - говорится в сообщении.
Президента сопровождают вице-премьер Дмитрий Козак и помощник Игорь Левитин.
Предполагается, что Путин лично вручит кубок победителю.
Российский этап чемпионата мира «Формула-1» проводится в Сочи с 2014 года.
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Краснодар Спорт
Пресс-служба Администрации Президента РФ
Владимир Путин Дмитрий Козак Берни Экклстоун Игорь Левитин
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