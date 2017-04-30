Путин прибыл на гонку «Формулы-1» в Сочи

«Главу Российского государства встретил новый руководитель «Формулы-1» Чейз Кери и почётный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун , который более 40 лет руководил «королевскими гонками», - говорится в сообщении.

Предполагается, что Путин лично вручит кубок победителю.

Российский этап чемпионата мира «Формула-1» проводится в Сочи с 2014 года.