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Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2017
Нападающий сборной России Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею-2017. Российский хоккеист в десяти матчах турнира сумел записать на свой счёт 17 (4+13) результативных баллов. Второе место в списке лучших бомбардиров занял ещё один россиянин Никита Кучеров, набравший 15 (7+8) очков. Замкнул тройку шведский нападающий Вильям Нюландер, на чьём счету 14 (7+7) очков.
Сборная России заняла третье место на чемпионате мира-2017, обыграв в «бронзовом» матче команду Финляндии со счётом 5:3.
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