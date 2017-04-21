Франция оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА

Франции по итогам очередной игровой недели увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

"Монако" одолел в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов дортмундскую "Боруссию" (3:1) и вышел в полуфинал турнира (первая встреча завершилась со счетом 3:2 также победой монегасков).

"Лион" в ответном поединке четвертьфинала Лиги Европы в основное время уступил турецкому "Бешикташу" (1:2), однако пробился в полуфинал, поскольку в серии пенальти оказался сильнее турецкого клуба (7:6). Таким образом, "Лион" очков Франции не принес.

Суммарный коэффициент Франции за последние пять еврокубковых сезонов составляет 56,332 балла. В активе России 50,532 балла.