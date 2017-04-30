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"Спартак" обыграл ЦСКА в главном дерби страны
Московский "Спартак" обыграл ЦСКА в главном матче 26-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1, сообщает "Р-Спорт".
В составе победителей голами отметились Луис Адриано и Денис Глушаков. У армейцев единственный мяч на свой счет записал Алексей Березуцкий.
Победа в столичном дерби позволила "Спартаку" оторваться от ближайшего преследователя (ЦСКА) на 10 очков.
Матч неоднократно прерывался из-за задымления, вызванного взрывами пиротехники на трибунах.
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