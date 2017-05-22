Канада продолжает возглавлять рейтинг ИИХФ, Россия - на втором месте

Несмотря на поражение в финальном матче чемпионата мира - 2017 со Швецией (1:2 Б), сборная Канады сохранила за собой первую строчку в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), сообщает официальный сайт организации

На втором месте в рейтинге расположилась национальная команда России, ставшая бронзовым призером мирового первенства после победы над Финляндией (5:3) в матче за третье место.

Ставшая чемпионом мира сборная Швеция поднялась на две позиции и теперь занимает третью строчку в рейтинге.