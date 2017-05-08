Главный тренер сборной России по футболу поздравил Карреру и владельца «Спартака»

«Спартак» — объективно сильнейший клуб России в этом сезоне. Они стабильно провели весь сезон. И заслуженно это всё закончилось. Поздравляю футболистов, тренеров с этим успехом. Я Леонида Арнольдовича Федуна поздравил с победой», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

Он также поздравил всех руководителей клуба за терпение.

Кроме того, наставник национальной сборной России в телефонном разговоре поздравил с чемпионством Карреру.

В 2007 году «Спартак» под руководством Черчесова завоевал серебряные медали чемпионата России.

В декабре 2016 года главный тренер сборной России по футболу заявил, что болеет только за «Спартак».