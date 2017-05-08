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Главный тренер сборной России по футболу поздравил Карреру и владельца «Спартака»
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил наставника «Спартака» Массимо Карреру и владельца красно-белых Леонида Федуна с победой команды в чемпионате Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
«Спартак» — объективно сильнейший клуб России в этом сезоне. Они стабильно провели весь сезон. И заслуженно это всё закончилось. Поздравляю футболистов, тренеров с этим успехом. Я Леонида Арнольдовича Федуна поздравил с победой», — цитирует Черчесова «Чемпионат».
Он также поздравил всех руководителей клуба за терпение.
Кроме того, наставник национальной сборной России в телефонном разговоре поздравил с чемпионством Карреру.
В 2007 году «Спартак» под руководством Черчесова завоевал серебряные медали чемпионата России.
В декабре 2016 года главный тренер сборной России по футболу заявил, что болеет только за «Спартак».
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