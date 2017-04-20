Тренер сборной России по следж-хоккею умер в Южной Корее

В четверг, 20 апреля, в Южной Корее в возрасте 65 лет скончался старший тренер сборной команды России по следж-хоккею Сергей Самойлов . Об этом сообщается на официальном сайте Паралимпийского комитета России.

«20 апреля 2017 года полиция города Каннын провинции Канвондо проинформировала российское посольство в Южной Корее о смерти российского гражданина, старшего тренера Паралимпийской сборной команды России по следж-хоккею Самойлова Сергея Александровича», - указано в сообщении ПКР.

«Паралимпийский комитет России выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Сергея Александровича», - отмечается в сообщении пресс-службы ПКР.

Ранее Самойлов готовил сборную России к Паралимпиаде 2014 года в Сочи. В результате на играх команда завоевала серебряные медали.