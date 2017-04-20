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ФИФА ответила на требование американского сенатора лишить Россию ЧМ-2018
FIFA не рассматривает вопрос лишения России права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. С таким заявлением выступили в Международной федерации футбола. Текст сообщения передает «Р-Спорт».
«Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы. Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей. Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль», — говорится в заявлении.
С инициативой лишить Россию права проведения ЧМ-2018 выступил 19 апреля американский сенатор Ричард Блюменталь. По словам политика, спортивное мероприятие международного уровня позволит президенту России Владимиру Путину чувствовать себя «большим человеком на международной арене». Блюменталь направил президенту FIFA Джанни Инфантино письмо с требованием отобрать у России право проводить на своей территории мундиаль. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры пройдут на 12 стадионах 11 городов.
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