ФИФА ответила на требование американского сенатора лишить Россию ЧМ-2018

FIFA не рассматривает вопрос лишения России права на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. С таким заявлением выступили в Международной федерации футбола. Текст сообщения передает «Р-Спорт»

«Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы. Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей. Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль», — говорится в заявлении.