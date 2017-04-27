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Московский Комсомолец

Чемпион "Формулы-1" Хэмилтон прокомментировал московские пробки: "Просто ужас"

Чемпион «Формулы-1» Хэмилтон прокомментировал московские пробки
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Трехкратный чемпион "Формулы-1", британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон перед этапом "королевских гонок" в Сочи рассказал о впечатлениях от московских пробок.
"Три часа после приземления мы ехали из аэропорта в центр Москвы", - цитирует гонщика "Газета.ru".
По его словам, пробки в России, особенно в столице - "это просто ужас".
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Льюис Хэмилтон
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