Трехкратный чемпион "Формулы-1", британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон перед этапом "королевских гонок" в Сочи рассказал о впечатлениях от московских пробок.

"Три часа после приземления мы ехали из аэропорта в центр Москвы", - цитирует гонщика "Газета.ru".

По его словам, пробки в России, особенно в столице - "это просто ужас".