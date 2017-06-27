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СМИ: Футболист сборной России может продолжить карьеру в Турции
Защитник футбольного клуба «Ростов» и сборной России Фёдор Кудряшов может продолжить карьеру в Турции.
Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации издания, интерес к 30-летнему россиянину имеют несколько клубов первой шестёрки турецкого чемпионата. Однако сам футболист собирается рассматривать предложения только от «Фенербахче», «Бешикташа» и «Галатасарая».
Также интерес к Кудряшову проявляет казанский «Рубин».
Кудряшов выступает за «Ростов» с 2015 года. В составе команды он провёл 47 матчей и отметился одним забитым мячом.
Ранее сообщалось, что юристы занимаются проверкой возможности получения 22-летним футболистом немецкого «Вердера» Робертом Бауэром гражданства России.
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