СМИ: Футболист сборной России может продолжить карьеру в Турции

Защитник футбольного клуба «Ростов» и сборной России Фёдор Кудряшов может продолжить карьеру в Турции.

Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации издания, интерес к 30-летнему россиянину имеют несколько клубов первой шестёрки турецкого чемпионата. Однако сам футболист собирается рассматривать предложения только от «Фенербахче», «Бешикташа» и «Галатасарая».

Кудряшов выступает за «Ростов» с 2015 года. В составе команды он провёл 47 матчей и отметился одним забитым мячом.