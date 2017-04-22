Олимпийская сборная России всухую проиграла Швейцарии в матче Еврочелленджа

Олимпийская сборная России потерпела поражение от команды Швейцарии во втором матче Еврочелленджа. Встреча, проходившая на «Тиссо-Арене» в швейцарском Билле, завершилась со счётом 0:2.

Первый матч со Швейцарией, который состоялся во Фрибуре, наша команда проиграла со счётом 1:2.