Сенатор США призвал лишить Россию ЧМ-2018

В США призвали лишить Россию чемпионата мира по футболу 2018 года. С такой инициативой выступил сенатор Ричард Блюменталь . Его слова передает телеканал News 8

«Я надеюсь, мое письмо о лишении права проведения чемпионата мира поддержат лучшие люди из ФИФА. Но при необходимости я готов предпринимать дальнейшие шаги для продвижения этой идеи», - заявил Блюменталь.

Блюменталь заявил, что ЧМ-2018 позволяет Путину чувствовать себя «большим человеком на мировой сцене». Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее США, Канада и Мексика подали заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2026 году. Решение о месте проведения соревнований будет объявлено в 2020 году.