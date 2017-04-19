Игроки «Локомотива» спасли раненных в массовом ДТП

Игроки московского футбольного клуба «Локомотив» по пути с выездного матча с тульским «Арсеналом» помогли пострадавшим в крупном ДТП. Об этом сообщает Life

По данным издания, в ночь на 17 апреля по пути в Москву автобус «Локомотива» оказался на месте массовой аварии с участием пяти машин. Команда решила остановиться и помочь автомобилистам.

В распоряжении Life оказались фотографии, которые демонстрируют, как полузащитник Фарфан Джефферсон и нападающий Ари Да Силва Феррейра доставали людей из машин вместе со спасателями.

ДТП, о котором идет речь, произошло на 186-м километре трассы М-2 «Крым». ВАЗ-21102 столкнулся с ехавшим по встречной Kia Rio, а затем - с Volkswagen Polo. Тот, в свою очередь, врезался в Citroen Berlingo и Skoda Octavia. В ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Матч 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Арсеналом» прошел 16 апреля в Туле. Он завершился победой московской команды со счетом 3:0.