Сенатор США призвал лишить Россию ЧМ-2018

Американский сенатор Ричард Блюменталь планирует отправить в ФИФА официальное письмо с просьбой лишить Россию права принимать чемпионат мира - 2018.

"Я надеюсь, мое письмо о лишении права проведения чемпионата мира поддержат лучшие люди из ФИФА. Но при необходимости я готов предпринимать дальнейшие шаги для продвижения этой идеи.

Право проведения чемпионата мира – больше чем просто символический жест. Это как награда для России. Она позволяет Путину быть большим человеком на мировой сцене и поддерживает его эго", - передает слова сенатора News 8.