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Газета.Ru

Фигуристка Сотникова попросила познакомить ее с Роналду

Фигуристка Сотникова попросила познакомить ее с Роналду
Фото:
Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Аделина Сотникова попросила познакомить ее с футболистом мадридского "Реала" португальцем Криштиану Роналду. Нападающий оформил хет-трик в матче с мюнхенской "Баварией".
"Познакомьте меня с Криштиану Роналду! Интересно, в чем его секрет? Кто знает? Может, он поделится со мной своей энергетикой", - написала Сотникова в твиттере.
Ранее "Реал" в домашнем матче обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 4:2.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию встречи.
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Реал
Аделина Сотникова Криштиану Роналду
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