Фигуристка Сотникова попросила познакомить ее с Роналду

"Познакомьте меня с Криштиану Роналду! Интересно, в чем его секрет? Кто знает? Может, он поделится со мной своей энергетикой", - написала Сотникова в твиттере.

Ранее "Реал" в домашнем матче обыграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 4:2.

"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию встречи.