СМИ: Сборную Белоруссии по хоккею обыскали на парижском вокзале

Сборная Белоруссии по хоккею, прибывшая в Париж для участия в стартующем 5 мая чемпионате мира по хоккею, подверглась обыску на железнодорожном вокзале французской столицы.

Об этом сообщает сайт «Прессбол» со ссылкой на очевидца событий.

После выхода из железнодорожного вагона представители белорусской команды оказались в полицейском оцеплении, после чего личные вещи игроков и тренеров подверглись тщательному досмотру.

«Как показалось, с особой тщательностью досматривали багаж возрастных тренеров. Что касается врача нашей сборной, то в его вещах пересмотрели каждую таблетку и ампулу», — утверждает очевидец.

Отмечается, что досмотр длился порядка 20 минут, а в качестве переводчика выступал французский гид сборной Белоруссии, поскольку никто из представителей правоохранительных органов не владел кириллицей.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею прибыла в Кёльн, где пройдёт часть матчей чемпионата мира по хоккею 2017 года.