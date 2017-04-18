Болельщик погиб на футбольном матче в Аргентине

Болельщик аргентинского клуба «Бельграно» Эмануэль Барбо погиб, упав с трибуны во время потасовки на матче чемпионата страны с «Тальересом». Об этом сообщает портал Goal.com.

Отмечается, что болельщик упал с высоты трех метров. Балбо пытался перепрыгнуть через перила, чтобы убежать от атаковавших его фанатов, но в этот момент получил удар и сорвался вниз. Пострадавший впал в кому и, несмотря на усилия врачей, умер в понедельник, 17 апреля, спустя два дня после инцидента.

Клуб выразил соболезнования по поводу смерти болельщика и пообещал содействовать расследованию полиции.. В настоящее время по этому делу задержано четыре человека.

Матч между «Бельграно» и «Тальересом» завершился со счетом 1:1.