В Москве избили тренера вратарей сборной РФ по футболу

Тренера вратарей юношеской футбольной сборной РФ Сергея Бабурина избили и ограбили на юго-востоке Москвы, сообщает агентство "Москва"

Бабурин рассказал сотрудникам полиции, что на него напали несколько человек. Футболиста избили и отобрали у него сумку, в которой были телефон Nokia, паспорт, удостоверение РФС и 70 евро.

Бабурин в разное время выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», «Знамя Труда» из Орехово-Зуево. С 2014 года Бабурин является тренером вратарей юношеской сборной России.