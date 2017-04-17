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Сборная России обыграла Беларусь на юниорском ЧМ-2017 по хоккею
Сборная России одержала победу над командой Беларуси в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 4:1.
Счёт был открыт только во втором периоде, Артём Аносов вывел белорусов вперёд. Вскоре Иван Чехович восстановил равенство, отличившись в большинстве, а затем Кирилл Слепец сделал счёт 2:1. В заключительной трети шайбы забросили Андрей Свечников и Чехович.
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