Сборная России обыграла Беларусь на юниорском ЧМ-2017 по хоккею

Сборная России одержала победу над командой Беларуси в матче группового этапа юниорского чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча завершилась со счётом 4:1.

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