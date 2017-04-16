Дзюба: гонка закончилась!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюбы был краток в оценке матча 23-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком»

«Гонка закончилась!», — заявил в микст-зоне Дзюба, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов

Сине-бело-голубые на стадионе «Открытие Арена» в Москве потерпели поражение со счётом 1:2.

После матча с «Зенитом» лидирующий в таблице РФПЛ «Спартак» сумел увеличить отрыв от идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а от «Зенита», занимающего третье место, на 11.