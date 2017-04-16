«Спартак» победил «Зенит» и увеличил отрыв от ЦСКА до 10 очков

В матче 23-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Открытие Арена» в Москве «Спартак» одержал победу со счётом 2:1 над «Зенитом»

Красно-белые вышли вперёд на 22-й минуте, когда точным ударом отметился Квинси Промес. Сравнять счёт сине-бело-голубые сумели на 66-й минуте — Артём Дзюба отличился в четвёртом подряд матче против своей бывшей команды. Победный мяч хозяева поля забили на 80-й минуте — мяч в сетку ворот петербургской команды отправил вышедший на замену Александр Самедов

Лидирующий в таблице РФПЛ «Спартак» сумел увеличить отрыв от идущего вторым ЦСКА на 10 очков, а от «Зенита», занимающего третье место, на 11.